РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В подмосковном Подольске в четырех прививочных пунктах получили вакцину от новой коронавирусной инфекции более 900 жителей, из них 113 - старше 60 лет, сообщается на сайте администрации округа.
«По состоянию на 14 января в четыре пункта вакцинации Подольска поступило 1,2 тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции – 1,1 тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 100 доз «ЭпиВакКорона» («Вектор»). На сегодняшний день привиты более 900 человек. Подольчан старше 60 лет, которых начали прививать с первых чисел января, уже 113 человек. Одной из первых в Подольской районной больнице получила первую дозу вакцины женщина в возрасте 90 лет», - говорится в сообщении.
До конца текущей недели в округ ожидается поступление еще 1,2 тысячи доз вакцины «Спутник V».
Записаться на прививку можно через портал государственных услуг Московской области, единый региональный колл-центр: 8(800)550-50-30, по телефону 122 или прийти в медицинское учреждение лично. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Также для удобства жителей на портале правительства Московской области запустили интернет-проект о вакцинации от коронавируса. В нем собрана актуальная информация о препарате и процедуре. В проекте есть сведения о производителе и действии вакцины, указаны противопоказания к прививке и необходимые меры предосторожности.
Для выбора удобного прививочного пункта жителям Подольска доступна интерактивная карта, на ней указаны адрес, режим работы и медицинское учреждение, к которому относится пункт. Прямо со страницы спецпроекта можно в один клик перейти к записи на прививку на портале Минздрава Подмосковья.
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Текстовая трансляция
14 ЯНВАРЯ
- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.
- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.
- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.
- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:
- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.
- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.
- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.
- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:
- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.
- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.
- Врач рассказал об отличиях в кашле курильщика и заразившегося Covid. У заболевшего при коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться.
- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.
- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.
- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.
- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.
- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.
- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.
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