РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В подмосковном Подольске в четырех прививочных пунктах получили вакцину от новой коронавирусной инфекции более 900 жителей, из них 113 - старше 60 лет, сообщается на сайте администрации округа.

«По состоянию на 14 января в четыре пункта вакцинации Подольска поступило 1,2 тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции – 1,1 тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 100 доз «ЭпиВакКорона» («Вектор»). На сегодняшний день привиты более 900 человек. Подольчан старше 60 лет, которых начали прививать с первых чисел января, уже 113 человек. Одной из первых в Подольской районной больнице получила первую дозу вакцины женщина в возрасте 90 лет», - говорится в сообщении.

До конца текущей недели в округ ожидается поступление еще 1,2 тысячи доз вакцины «Спутник V».

Записаться на прививку можно через портал государственных услуг Московской области, единый региональный колл-центр: 8(800)550-50-30, по телефону 122 или прийти в медицинское учреждение лично. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Также для удобства жителей на портале правительства Московской области запустили интернет-проект о вакцинации от коронавируса. В нем собрана актуальная информация о препарате и процедуре. В проекте есть сведения о производителе и действии вакцины, указаны противопоказания к прививке и необходимые меры предосторожности.

Для выбора удобного прививочного пункта жителям Подольска доступна интерактивная карта, на ней указаны адрес, режим работы и медицинское учреждение, к которому относится пункт. Прямо со страницы спецпроекта можно в один клик перейти к записи на прививку на портале Минздрава Подмосковья.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.

- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.

- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.

- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:

Запись должна быть понятной, удобной, но и сама процедура должна вестись по всем протоколам, которые уже хорошо известны. Особый акцент необходимо сделать на записи, на удобстве, доступности записи. Потому что я периодически получаю сообщения на электронную почту, где люди задают вопросы

- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.

- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.

- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.

- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:

«Россия первой зарегистрировала вакцину и стала ее активно применять. Это позволяет надеяться, что период экономического восстановления мы пройдем значительно быстрее других стран», - отметил глава кабмина в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.

- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.

- Врач рассказал об отличиях в кашле курильщика и заразившегося Covid. У заболевшего при коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться.

- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.

- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.