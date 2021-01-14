РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Свыше одной тысячи студентов из разных городов России обучаются по более чем 10 направлениям в академии физической культуры Люберец, сообщил депутат Московской областной думы Игорь Чистюхин.

В четверг Чистюхин с рабочим визитом побывал в Московской государственной академии физической культуры в поселке Малаховка Люберец.

«В этом году образовательное учреждение отметит свой 90-летний юбилей. История академии началась в 1931 году, когда было принято решение об организации в педтехникуме, расположенном в бывшей усадьбе Телешова, отделения физического воспитания. Огромное количество наших прославленных российских спортсменов обучались в разное время в МГАФКе. Все они заняли почетное место на доске гордости учреждения. Сейчас в академии обучаются свыше 1000 студентов из разных городов России и зарубежья по более чем 10 направлениям», - сказал Чистюхин.

По его словам, активными темпами ведется строительство Ледового дворца и бассейна.

«Считаю необходимым усилить взаимодействие между академией и Московской областью, о чем сегодня и шла речь во время встреч с руководством и профессорско-преподавательским составом этого учебного заведения», - подчеркнул Чистюхин.