РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Полицейские Подольска задержали 68-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в умышленной порче иномарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 33-летней местной жительницы о том, что неизвестная повредила ее иномарку, припаркованную на улице Садовой. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 68-летнюю жительницу Москвы. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.