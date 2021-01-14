РИАМО - 14 янв. Власти подмосковного наукограда Реутов намерены делать специализированной ежегодно по одной школе, в городе уже работают инженерные классы в лицее и медицинские – в школе №6, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

На сегодняшний день в Реутове открыты 11 школ, гимназия и два учреждения дополнительного образования. В школах города обучаются свыше 10 тысяч детей.

«Вместе с родителями учеников школы №3 мы обсудили вопрос о профилизации. Родители высказались в пользу технической направленности и IT-сферы, теперь мы будем с директором школы и начальником управления образования обсуждать дальше, как это реализовать», - сказал Каторов.

Он отметил, что каждый год какая-то одна школа в рамках программ развития города как наукограда РФ приобретает профилизацию обучения и оснащается новым оборудованием. Эта традиция, по его словам, будет продолжена.

«Так мы сделали с лицеем, где два года назад у нас открылись инженерные классы, так мы сделали в прошлом году со школой №6, где созданы условия для профильного изучения химии и биологии. В этом году на базе школы №4 тоже будем проводить определенную профилизацию, а школу №3 готовим к таким же планам на следующий год», - подчеркнул глава муниципалитета.

Каторов напомнил, что помимо открытия профильных классов, реутовские власти активно заключают соглашения с профильными вузами. В случае с лицеем это МГТУ имени Н.Э. Баумана, для школы №6 - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, также прорабатываются и варианты сотрудничества школ с другими ведущими вузами Москвы и России.