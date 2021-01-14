РИАМО - 14 янв. Столичные школы подготовились к возврату ребят с дистанционного обучения на очное, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента образования и науки города Москвы.
С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских школ вернутся к очному обучению.
Учеба с соблюдением мер эпидбезопасности
«Столичные образовательные организации уже готовы к возвращению ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в школах проводится термометрия, используется несколько входов в здание, регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, учителя используют индивидуальные средства защиты.
«Также в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей. Если у кого-то из учеников или педагогов наблюдаются симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи», - добавил собеседник агентства.
Снова в контакте
По словам директора столичной школы №1570 Эллы Алибековой, учителя, ученики и их родители рады возвращению к очному формату занятий, поскольку на дистанционке не хватало живого контакта.
«Мы понимаем, что первое время учителям и детям будет непросто – изменение режима, форм и методов обучения, контроля. Но мы подготовились: скорректировали рабочие программы по предметам, обсудили на педсовете возможные риски и способы их минимизации, а также то, что мы возьмем из дистанта с собой на очное обучение», - сказала Алибекова.
Помощь новых технологий
Учитель русского языка и литературы школы №1570, эксперт городской комиссии по проверке ЕГЭ Екатерина Филиппова добавила, что после весеннего дистанта учителя подготовились к длительному осенне-зимнему - они освоили новые технологии, уроки онлайн были насыщены интерактивными формами, интересным содержанием. Также в организации учебного процесса помогал сервис «Московская электронная школа».
«МЭШ помогала нам тем, что все занятия были сосредоточены на одном ресурсе. К тому же за полгода в МЭШ произошли значительные улучшения - новые виртуальные лаборатории, видеоуроки и возможность посмотреть учебный план на год вперед», - сказала Филиппова.
Она подчеркнула, что педагоги готовы к содержательной и качественной работе с учениками, а также они надеются, что выход с дистанционного обучения пройдет гладко и безболезненно.
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Текстовая трансляция
14 ЯНВАРЯ
- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.
- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.
- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.
- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:
- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.
- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.
- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.
- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:
- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.
- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.
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- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.
- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.
- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.
- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.
- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.
- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.
- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.
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