РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Уголовное дело возбудили в подмосковной Балашихе по факту невыплаты заработной платы трем работникам компании ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ XXI» в размере более 420 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, с сентября 2019 года по октябрь 2020 года лицо из числа руководства ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ XXI», расположенного в Балашихе, из корыстной и иной личной заинтересованности частично не выплатило заработную плату в размере более 420 тысяч рублей трем работникам, имея при этом реальную возможность ее выплаты.

«Следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ XXI» (часть 1 статья 145.1 УК РФ), – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Принимаются меры к погашению задолженности по заработной платы перед людьми.