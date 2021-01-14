РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 янв. Около 550 литров крови сдали доноры в подмосковном Красногорске за минувший год, говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1.

«Сотрудники отделения переливания крови Красногорской горбольницы №1 провели более 1,2 тысячи донаций.​ В 2020 году доноры сдали почти 550 литров крови», - говорится в сообщении.

В Красногорской горбольнице №1 осуществляется прием доноров, заготавливается донорская кровь, производятся ее компоненты -​ эритроциты, плазма.​ Цельная кровь не используется в переливании и пациент получает именно тот компонент, который ему необходим. Кровь одного донора может спасти несколько жизней.

«В стационар поступают пациенты, пострадавшие в авариях, у которых большая кровопотеря. В больнице проходят лечение те, кому в силу определенных заболеваний необходимо переливание. Для спасения жизней лечебному учреждению необходима донорская кровь», - пояснила главный врач Красногорской городской больницы №1 Анжелика Евзерихина.

Она добавила, что медучреждение приглашает неравнодушные жителей города, желающих помочь в лечении больных, стать донорами крови. Отделение переливания крови принимает доноров с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00. Адрес: Красногорск, улица Карбышева, 4, телефон для справок: 8(495)563-15-01.​

Стать донором крови могут жители Красногорска от 18 лет, у которых нет хронических заболеваний.​ За кроводачу выдается справка, освобождающая от работы на 2 дня, а также 749 рублей 35 копеек. При себе необходимо иметь паспорт.