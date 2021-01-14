РИАМО - 14 янв. В Московскую область впервые завезли коров красной датской породы, новая порода в рамках эксперимента появилась в КФХ на территории конноспортивного туристического парка «Карамат» в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Многие хозяйства региона производят уже или планируют изготовление сыров премиум-класса, а для их производства нужно особое сырье с высокими показателями жира и белка», - сказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что красная датская - это одна из лучших пород для получения высококачественного молока для производства сыров. Коровы дают молоко жирностью до 4%, массовая доля белка превышает 3%.

Эти коровы неприхотливы и способны легко и быстро адаптироваться как к кормам, так и к климатическим условиям, а также способны давать стабильные высокие удои в сочетании с высокой жирностью.

Воскресенский отметил, что долгое время в Подмосковье разводили только две породы животных молочного направления продуктивности – это холмогорская и черно-пестрая. Позже также появились чистопородные голштины и джерси.

«В планах молочного животноводческого комплекса КСТП «Карамат» увеличение дойного стада коров красной датской породы до 30 голов и выход на проектную мощность 210 тонн молока в год», - добавил Воскресенский.