РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Жители городского округа Люберцы могут подать заявку на присоединение к инженерным сетям онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Заявку можно подать по ссылке Для этого нужно авторизоваться на портале и заполнить необходимые документы», - говорится в сообщении.

Обращение будет рассмотрено в течение 14 дней, а заявитель сможет отслеживать ход исполнения своей заявки. Услуга предоставляется бесплатно. За одно обращение можно оформить заявление по всем ресурсам: теплоснабжение; холодное и горячее водоснабжение; водоотведение; электроснабжение; газоснабжение.

Также через личный кабинет можно досылать недостающие документы, если придет уведомление с запросом недостающей информации. В таком случае срок предоставления услуги продлится.

Если заявитель обращается с целью получения договора подключения (технологического присоединения), ему будет направлен договор, подписанный электронной подписью ресурсоснабжающей организации.

По ссылке можно рассчитать стоимость технологического присоединения.

Если отсутствует возможность подачи заявления в электронной форме, можно обратиться с пакетом документов в МФЦ.