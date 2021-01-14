РИАМО - 14 янв. В новогодние праздники жители и гости столицы отправили свыше 13 тысяч поздравительных открыток прямо из вестибюлей метро и театра, письма адресовали получателям по всей России и за границу, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

Так, в новогодние праздники жителями и гостями мегаполиса было отправлено свыше 2 тысячи открыток из Театра Кукол, и порядка 11 тысяч почтовых карточек, подписанных пассажирами метрополитена.

«Это уже вторая совместная акция «Почты России» и Театра кукол Сергея Образцова – нашим зрителям и сотрудникам театра настолько полюбились совместные проекты, что их уже пора сделать традицией. Подписать и отправить открытку прямо из театра в любую точку мира – это отличная возможность обрадовать адресата и поделиться теплыми словами», – сказал пресс-атташе театра Константин Филиппов.

Для проведения акции выпустили открытки с главными символами театра, а именно знаменитыми Сказочными часами, являющимися одной из достопримечательностей столицы, эскизами к любимым спектаклям «Щелкунчик», «Звезда по пути в Вифлеем», «Ночь перед Рождеством», «Гулял по улице щенок», а также «Снеговик».

В метро мегаполиса акция проводится уже в четвертый раз. Совместный новогодний проект стартовал в 2016 году и стал для пассажиров метрополитена узнаваемым и любимым. В этом году свыше 7 тысяч пассажиров на стойках отправили открытки своим родным и близким. Свыше 4 тысяч открыток с наиболее заветными новогодними желаниями отправились к Деду Морозу в Великий Устюг.