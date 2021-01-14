РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. В городском округе Мытищи в четверг десятки дорожных работников и дворников устраняют последствия сильного снегопада, сообщается в Instagram-аккаунте МБУ «Леспаркхоз».

«Сегодня ночью вновь бушевал снегопад. С самого раннего утра служба МБУ «Леспаркхоз» занимается устранением последствий непогоды. Снегоуборочная техника устраняет толстый слой снега на дорогах. Комбинированные машины обрабатывают территории реагентами. В уборке также задействованы десятки дорожных работников и дворников», - говорится в сообщении.

В ночь на четверг в Московском регионе, в том числе и в Мытищах, прошел обильный снегопад, во время которого выпало около 20% от месячной нормы осадков.