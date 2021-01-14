РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках работы волонтерского штаба Балашихи передал продуктовые наборы многодетной семье и 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Королеву, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«С утра поступило два звонка в волонтерский штаб: от ветерана Великой Отечественной войны Михаила Королева и многодетной семьи из Железнодорожного. Оперативно отработали заявки, доставили продуктовые наборы», - сказал Ефимов.

Он добавил, что фронтовику из микрорайона Керамик в этом году исполнится 99 лет.

По словам Королева, в таком возрасте и в пандемию на улицу он почти не выходит: ноги болят, да и скользко.

«Для того, чтобы подышать морозным воздухом – открываю окна. Спасибо моей родне - они приходят, помогают по хозяйству. Это хорошо, что в Балашихе есть телефон, куда можно обратиться, в том числе и за консультацией по обеспечению лекарствами и работе поликлиники», - сказал Королев.

Областной депутат пожелал ветерану крепкого здоровья, передал продукты его помощнице и попросил женщину не стесняться и звонить на горячую линию в волонтерский штаб.

Мама троих девочек и двоих мальчиков Ольга также поблагодарила депутата за своевременную помощь.

«Сложно было, когда в первую волну школьников переводили на онлайн-обучение, у нас их трое. Каждому нужно заниматься. Но сейчас уже есть опыт, так что все хорошо», - подчеркнула многодетная мама.

Ефимов поздравил большую семью с наступившим Старым Новым годом, пожелал благополучия и реализации всех намеченных планов, в том числе и скорейшего завершения ремонта в квартире.

Совместно с управлением социальной защиты он продолжит поддержку семей и малообеспеченных жителей Балашихи.