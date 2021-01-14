РИАМО - 14 янв. Согласование внешнего вида зданий в Подмосковье стало доступно в онлайн-формате, сервис по оформлению колористического паспорта появился на портале госуслуг региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Колористический паспорт – важная мера сохранения архитектурного облика города. Раньше для согласования проектного решения по отделке фасада владельцу или арендатору здания или сооружения необходимо было обращаться в администрацию муниципалитета, а ждать результата нужно было целый месяц», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что теперь срок предоставления услуги сократился в два раза – до 15 рабочих дней. Новый сервис по оформлению колористического паспорта запустили в пилотном режиме на территории пяти городских округов. В будущем услуга появится и в других муниципалитетах региона.

На текущий момент услуга действует в Мытищах, Клину, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском городских округах.

Колористический паспорт представляет собой официальный документ, в котором содержится информация о цветовом решении и отделке фасада объекта недвижимости. Любые изменения фасада требует обязательного согласования и получения нового колористического паспорта.

Воспользоваться сервисом можно на портале госуслуг региона в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Для этого необходимо выбрать услугу «Проектные решения по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений» по ссылке.

Потом следует указать муниципалитет, выбрать цель обращения, категорию заявителя, а также заполнить электронную форму заявления. В нем необходимо подтвердить согласие на обработку данных, внести сведения о заявителе, объекте и о проектных решениях фасада.

Услуга бесплатная. Результат ее предоставления направляется в электронном виде в личный кабинет заявителя на портале госуслуг региона.