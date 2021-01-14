РИАМО - 14 янв. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» ввели в строй новую линию по производству удобрения «Моноаммонийфосфата водорастворимого» (МАФ), это уникальное и безотходное производство, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Мощность отделения, созданного на производственной площадке цеха аммофос №1, составляет до 50 тысяч тонн в год. Автором и разработчиком проекта является главный инженер химкомбината Иван Кисляк.

«Усилиями Ивана Ильича была разработана уникальная система одноступенчатой кристаллизации, аналогов которой нет в мире. Предложенная им технология производства позволила предприятию и компании «Уралхим» сэкономить сотни миллионов рублей, обеспечив снижение себестоимости выпускаемой продукции без потери качества», — говорится в сообщении.

Крупномасштабный инвестиционный проект был реализован за 11 месяцев. За столь короткий период были проведены масштабные работы по демонтажу старого оборудования и монтажу новой линии производства.

Пусконаладочные мероприятия в цехе стартовали в конце октября 2020 года и продолжались в течение 72 часов. За это время химики осуществили комплексную проверку линии: от приготовления пульпы до погрузки готового продукта. Осуществлена наладка и установка рабочих показателей технологической линии и оборудования на рабочих средах.

Итогом этой трудоемкой и кропотливой работы стало создание на химкомбинате уникального безотходного производства по выпуску МАФ водорастворимого, когда образующиеся при выпуске моноаммонийфосфата попутные возвратные азотно-фосфорные растворы перерабатываются и идут на выпуск NPKS-удобрений.

«Подразделение создано в цехе аммофос №1. На этой же площадке вскоре будет запущено производство удобрений NPKS разных марок мощностью до 200 тысяч тонн в год. С учетом нестандартных требований проекта при его реализации были применены сложные технические решения, требующие тщательной проработки и серьезных совместных усилий различных служб и подразделений предприятия», — подчеркнул Кисляк.

По его словам, разработанная специалистами химкомбината схема производства МАФ водорастворимого позволит увеличить объем выпуска самого маржинального для химкомбината продукта с 45 до 95 тысяч тонн в год и, соответственно, значительно увеличить прибыль предприятия.

«Это даст возможность заводу реализовать еще не один крупный инвестиционный проект, продолжать активно развивать и модернизировать производство, планомерно расширять ассортимент выпускаемой продукции», — заключил главный инженер. ​