РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. В городском округе Мытищи в период новогодних праздников провели 957 осмотров кровель, фасадов и подъездных козырьков на предмет очистки от наледи, снежных свесов и опасных сосулек, сообщается на сайте администрации горокруга.

При помощи мобильного приложения, созданного на базе Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области, в новогодние праздники подмосковная Госжилинспекция проконтролировала проведение управляющими организациями Мытищ 957 осмотров кровель, фасадов и подъездных козырьков на предмет очистки от наледи, снежных свесов и опасных сосулек.

«Сотрудники управляющих организаций будут в ежедневном режиме обследовать кровли и козырьки многоквартирных домов на предмет наличия наледи, снега и сосулек, чтобы обезопасить жителей и избежать нежелательных последствий. Борьба с «сезонным наваждением» продолжится до наступления устойчивой положительной суточной температуры воздуха», - говорится в сообщении.

В рамках системы органы местного самоуправления Московской области назначают в приложении задания для управляющих организаций о проверке наличия сосулек, наледи или снежных навесов на кровлях и фасадах всех многоквартирных домов, находящихся в управлении. Коммунальщики выходят на осмотры.

«Если снежных образований не выявлено, они фиксируют это с помощью камеры мобильного телефона в приложении. Если сосульки обнаружены, сотрудники организаций получают новое задание - устранить их. Задача будет выполнена только после фиксации геолокации и фотофиксации кровли данного дома без сосулек. Контролирует выполнение заданий областное надзорное ведомство», - уточняется в материале.