РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Елизавета Мелихова из городского округа Люберцы в составе сборной Московской области завоевала золотую медаль на первенстве Центрального федерального округа по художественной гимнастике, говорится в сообщении комитета по физкультуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования проходят в Белгороде с 12 по 16 января. В них участвуют около 108 гимнасток.

«Можно поздравить сборную Московской области с победой на первенстве Центрального федерального округа и люберчанку Елизавету Мелихову, а также ее тренера Елену Розанову - с высоким спортивным результатом», - говорится в сообщении.

В спорткомитете Люберец спортсменке пожелали дальнейших успехов и новых побед в составе сборной Московской области.