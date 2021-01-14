РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Три автомобиля неотложной помощи поступили в Люберецкую областную больницу в декабре 2020 года, говорится в сообщении медучреждения.

«Автомобили используются для обслуживания взрослого и детского населения на дому, которое проживает на территории врачебных участков поликлиники №1 Люберец», - говорится в сообщении.

Всего в региональные медучреждения поступило 60 новых «неотложек». Автомобили закуплены и переданы амбулаторно-поликлиническим службам по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.