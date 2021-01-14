РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 янв. В связи с ухудшением погодных условий все коммунальные службы Котельников переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

Для безопасности жителей дороги и общественные пространства обрабатываются противогололедными средствами. На данный момент в городе работает 20 единиц крупной техники, 13 средств малой механизации и 194 дворника.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах! В случае возникновения аварийных ситуаций незамедлительно обращайтесь в ЕДДС города по телефону: 8(498)742-20-00 или 112», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».