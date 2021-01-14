РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. Директор Мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу Алексей Годзинский завоевал звание «Менеджер года спортивного сооружения», сообщается на сайте администрации горокруга.

В октябре 2020 года в Подмосковье проходило интернет-голосование за номинантов премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» и «Живу спортом» среди работников учреждений в сфере физической культуры и спорта. Победители определялись решением комиссии по итогам защиты проектов.

«Директор Мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу Алексей Годзинскийстал «Менеджером года спортивного сооружения», а руководитель Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в конькобежном центре «Коломна» Елена Шаменева признана «Менеджером года центра тестирования ГТО», - говорится в сообщении.

79 участников в девяти номинациях приняли участие в онлайн-голосовании, по итогам которого в каждой категории определилась тройка фаворитов. Компетентное жюри оценивало проекты каждого участника и выбрало победителей премии – лучших представителей отрасли за 2020 год в Подмосковье.