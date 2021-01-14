РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 янв. Находящаяся в больнице жительница Щелкова обратилась в волонтерский штаб «Единой России» за помощью по доставке продуктов, активисты незамедлительно передали ей все необходимое, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«В ежедневном режиме добровольцы оказывают адресную помощь по закупке лекарств и продуктов людям, находящимся в режиме самоизоляции. Волонтеры отрабатывают по 2-3 заявки в день. Все ребята соблюдают меры безопасности и выполняют все меры предосторожности во избежание распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Чтобы обратиться за помощью добровольцев, необходимо позвонить на номера горячей линии волонтерского штаба: 8(496)566-19-54 или 8(903)777-18-69. Телефон социальной защиты для справок и вопросов: 8(496)566-98-03.