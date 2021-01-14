РИАМО - 14 янв. С 1 по 13 января для обеспечения безопасности пассажиров на станциях и в поездах ЦППК продолжила работы по тщательной дезинфекции, за это время было израсходовано 1,27 миллиона литров антибактериального раствора, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральной ППК».
Из них 908 тысяч литров потребовалось для обработки станций и 364 тысячи литров – для подвижного состава. В праздничные дни с 1 по 10 января было использовано 979 тысяч литров средства.
«Обеззараживающим раствором каждые два часа на станциях обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы, подоконники кассовых окон», - говорится в сообщении.
Кроме того, не менее трех раз в день проводится дезинфекция поездов: в вагонах обрабатываются поручни, ручки дверей, сидения, подоконники, полы и другие поверхности. Также во всех салонах собственных поездов беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха.
Для дезинфекции поездов МЦД компания использует технологию холодного тумана, который убивает почти 100% микробов. Метод позволяет быстро и бесконтактно обрабатывать даже труднодоступные места. На обеззараживание одного вагона таким способом уходит в среднем 5-7 минут.
В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.
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Текстовая трансляция
14 ЯНВАРЯ
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- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.
- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.
- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:
- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.
- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.
- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.
- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:
- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.
- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.
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- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.
- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.
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