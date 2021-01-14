РИАМО - 14 янв. С 1 по 13 января для обеспечения безопасности пассажиров на станциях и в поездах ЦППК продолжила работы по тщательной дезинфекции, за это время было израсходовано 1,27 миллиона литров антибактериального раствора, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральной ППК».

Из них 908 тысяч литров потребовалось для обработки станций и 364 тысячи литров – для подвижного состава. В праздничные дни с 1 по 10 января было использовано 979 тысяч литров средства.

«Обеззараживающим раствором каждые два часа на станциях обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы, подоконники кассовых окон», - говорится в сообщении.

Кроме того, не менее трех раз в день проводится дезинфекция поездов: в вагонах обрабатываются поручни, ручки дверей, сидения, подоконники, полы и другие поверхности. Также во всех салонах собственных поездов беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха.

Для дезинфекции поездов МЦД компания использует технологию холодного тумана, который убивает почти 100% микробов. Метод позволяет быстро и бесконтактно обрабатывать даже труднодоступные места. На обеззараживание одного вагона таким способом уходит в среднем 5-7 минут.

В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.

- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.

- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.

- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:

Запись должна быть понятной, удобной, но и сама процедура должна вестись по всем протоколам, которые уже хорошо известны. Особый акцент необходимо сделать на записи, на удобстве, доступности записи. Потому что я периодически получаю сообщения на электронную почту, где люди задают вопросы

- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.

- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.

- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.

- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:

«Россия первой зарегистрировала вакцину и стала ее активно применять. Это позволяет надеяться, что период экономического восстановления мы пройдем значительно быстрее других стран», - отметил глава кабмина в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.

- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.

- Врач рассказал об отличиях в кашле курильщика и заразившегося Covid. У заболевшего при коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться.

- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.

- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.