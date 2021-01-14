РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 янв. В подмосковном Дзержинском 85 человек убирают снег с дорог, автобусных остановок, лестниц, сообщила глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

Ночью в четверг снегопад окутал регион. К 6:00 выпало 20% месячной нормы осадков.

«К уборке последствий снегопада в Дзержинского приступили еще ночью. С 2:00 техника коммунальных служб города обрабатывала дороги песко-соляной смесью, в том числе спуски и подъемы. А с 5:00 к работе приступили дворники. В первую очередь они очищают от снега пешеходные переходы, лестницы, дорожки, автобусные остановки, а также входные группы подъездов домов», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Коммунальщики очистят каток на стадионе «Орбита» после окончания уборки всех улиц.

«Сейчас убирают город 17 единиц техники и 85 людей. Прошу всех быть внимательными и осторожными», - добавила Иванова.

По всем вопросам, связанным с работой коммунальных служб, можно обратиться в круглосуточную Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 8(495)550-03-03, а также в диспетчерские службы управляющих компаний.