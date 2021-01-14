РИАМО - 14 янв. В бюджет Московской области за минувший год поступило свыше 313,5 миллионов рублей от областных акционерных обществ и государственных унитарных предприятий региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Более 282,9 миллиона рублей перечислены тремя акционерными обществами — «Мособлвокзалы», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что еще 31 миллион рублей составили перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий региона.