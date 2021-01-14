РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Жители подмосковной Балашихи пожаловались на плохую уборку снега на дорогах в микрорайонах округа после сильного снегопада, во время которого в Подмосковье выпало около пятой части от нормы осадков для января, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Сразу несколько жителей Балашихи написали в четверг днем на портал жалобы на плохую уборку дорог в микрорайонах Железнодорожный, Салтыковка, Заря и Изумрудный, деревне Пуршево. Они отметили, что на улице Юбилейной, 30 трактор проходит середину дороги один раз, засыпая снегом стоящие вдоль дороги машины, щетками и скребками территория не чистится, а снег между машинами и вдоль дороги не убран, к мусорным бакам не пройти. Похожая ситуация на улице Новой, Керамической, в квартале Изумрудный, Заре, Салтыковке, где не убирают снег на тротуарах со стороны леса, из-за чего невозможно пройти или проехать с коляской.

«Сообщение направлено на рассмотрение ответственному исполнителю в администрацию Балашихи. Срок рассмотрения: до 18 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Ранее в управлении ЖКХ администрации муниципалитета сообщили, что с 5:00 четверга в Балашихе последствия снегопада ликвидируют 1,2 тысячи работников коммунальных служб и представителей управляющих компаний и около 100 единиц специализированной техники.

Препятствием для спецтранспорта во время чистки снега становятся припаркованные во дворах автомобили. Из-за этого дворникам приходится выполнять большой объем работы вручную. В первую очередь они очищают от снега подъезды к домам и входные группы.

По прогнозам синоптиков, снегопад закончится не раньше второй половины дня в четверг. Жителей Балашихи просят быть внимательнее на дорогах.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.