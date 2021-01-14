РИАМО - 14 янв. В субботу и воскресенье погода в Московском регионе будет морозной, возможен снегопад, за день может выпасть 3-5 сантиметров осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Наиболее неблагоприятным днем будет суббота. В дневные часы снег будет от небольшого до умеренного. За день может выпасть 3-5 сантиметров осадков. Несмотря на то, что температура воздуха будет порядка минус 15 - минус 13 градусов, но ощущаться утренний холод из-за увеличения влаги и плотного ветра», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в воскресенье возможен небольшой снег, погода будет облачной с прояснениями.

«Минимальная температура воздуха ночью в Москве составит минус 20 – минус 22 градуса, по области – до минус 25 градусов. А днем в столице температура воздуха составит минус 18 – минус 20 градусов, а по области — минус 15 – минус 20 градусов», - добавила Татьяна Позднякова.​