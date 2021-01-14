РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В пункте вакцинации от коронавируса поликлиники в микрорайоне Кутузово Подольской городской клинической больницы №3 с января привили 30 человек старше 60 лет, самой старшей пациентке 91 год, сообщила главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

Вакцинация от коронавируса в поликлинике началась 14 декабря 2020 года. Всего привили вакциной «Спутник V» 155 человек, к концу недели планируется 180. Второй компонент вакцины получили 50 пациентов.

«С января после получения разрешения привили вакциной от ковида уже больше 30 человек старше 60 лет. Самой старшей пациентке 91 год. Сначала вакцину не рекомендовали людям старше 60 лет. В декабре пожилые люди просили нас, чтобы мы сделали им прививку. Но пока не вышло официально разрешение, мы не могли этого сделать. В настоящее время завершились клинические исследования, которые показали, что вакцина безопасна для людей старшего возраста. Поэтому у нас очень много людей старшего возраста записываются в листы ожидания. Мы рады, что вакцинация идет активно», - сказала Черногорова.

Она добавила, что иммунитет формируется в течение 40-50 дней. Через три недели после второй прививки он уже должен сформироваться. На данный момент пока не прививают беременных, детей и пациентов в острой фазе респираторной инфекции или хронического заболевания. Привиться могут только россияне, в том числе иногородние.

«Чем больше людей привьют, тем быстрее остановится эпидемия. Люди, которые привились, защитили не только защищают себя, но и окружающих, так как уже не могут быть переносчиками инфекции», - заключила Черногорова.

В Подольске работают четыре прививочных пункта: в Подольской районной больнице, взрослой поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2.

Записаться на прививку можно через единый региональный колл-центр: 8(800)550-50-30, через портал государственных услуг Московской области, по короткому номеру 122, через регистратуру поликлиники или больницы или придя лично в медучреждение.

Один пузырек с вакциной рассчитан на пять человек. Вакцины хранят в специальных холодильниках при температуре не выше 18 градусов. Вакцина состоит из двух доз, вторую введут через 21 день.

В одном кабинете поликлиники пациенты проходят проверку на антитела. В другом - заполняют анкеты, их проверяют, нет ли проявлений ОРВИ, высокого давления. Затем направляют в прививочный кабинет.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- Московские школы готовы к возобновлению очного обучения. С 18 января все ученики первых-одиннадцатых классов московских вернутся за парты.

- На прививку от коронавируса в Подмосковье можно записаться с помощью портала госуслуг, звонка в кол-центр или обращения в поликлинику. Около 60% из тех, кто приходит на вакцинацию, составляют жители старше 60 лет.

- Все прививочные пункты в Подмосковье обеспечены вакциной от Covid‑19. Прививки делают бесплатно.

- Воробьев поручил сделать запись на вакцинацию от Covid удобной и доступной:

Запись должна быть понятной, удобной, но и сама процедура должна вестись по всем протоколам, которые уже хорошо известны. Особый акцент необходимо сделать на записи, на удобстве, доступности записи. Потому что я периодически получаю сообщения на электронную почту, где люди задают вопросы

- Еще свыше 30 тыс доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Кампания по вакцинации проводится на бесплатной основе посредством современной и безопасной отечественной вакцины.

- Еще 7049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 722 487.

- Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин от Covid‑19. Данный запрет прописан в российском законодательстве.

- Мишустин сообщил о переломном моменте в ситуации с Covid‑19:

«Россия первой зарегистрировала вакцину и стала ее активно применять. Это позволяет надеяться, что период экономического восстановления мы пройдем значительно быстрее других стран», - отметил глава кабмина в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

- Более 30 частных клиник Москвы будут прививать от коронавируса. Партии вакцины уже направили в 15 учреждений.

- Еще 1358 человек вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время в регионе инфекцию победили 132 567 человек.

- Врач рассказал об отличиях в кашле курильщика и заразившегося Covid. У заболевшего при коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться.

- Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров по доступности вакцинации от Covid. В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.

- За сутки в России зарегистрировали 24 763 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 263 больных. В Москве - 5 893.

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.