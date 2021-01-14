РИАМО - 14 янв. С целью обеспечения безопасности пассажиров железной дороги и инфраструктуры Московской области в непогоду ведутся проверки хода качества уборки платформ и прилегающих территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Для ликвидации последствий обильного снегопада задействованы 2,64 тысячи человек, 52 спецпоезда и 58 единиц средств малой механизации. Обеспечено более 500 тонн противогололедных средств», – говорится в сообщении.

Обеспечение пассажиров информацией о соблюдении мер предосторожности во время нахождении их на железнодорожной инфраструктуре организовано. Также ведется работа эксплуатационных служб перевозчиков и РЖД.

Пассажирам напомнили о необходимости оставаться внимательным и аккуратными на железнодорожных станциях, а также о необходимости пересечения путей по санкционированным переходам.