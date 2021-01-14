РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В пункт вакцинации поликлиники Подольской городской клинической больницы №3 в микрорайоне Кутузово в ближайшие дни привезут 300 доз вакцины от Covid-19, сообщила главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

В городском округе продолжается вакцинация от коронавируса нового типа. С января прививки начали делать пациентам старше 60 лет. Всего в поликлинике привили вакциной «Спутник V» 155 человек, в том числе 30 человек старше 60 лет. Второй компонент вакцины получили 50 пациентов.

«В воскресенье, 17 января, ожидаем поступление очередной партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в размере 300 доз, после чего продолжим вакцинацию. В настоящее время в день прививаем от 10 до 20 человек, но можем и 100, все зависит от того, сколько будет вакцины и желающих привиться. Привьем всех. Прививочный кабинет работает с 8:00 до 20:00. Но одна ампула рассчитана на пять человек, поэтому мы собираем людей партиями, чтобы разморозить к определенному времени для них вакцину», - сказала Черногорова.

Она отметила, что как только поликлиника получает вакцину, медработники обзванивают людей из листа ожидания и назначают дату и время прихода в больницу. Вакцина поступает партиями в зависимости от того, сколько ее произвели. Московская область в приоритете, поэтому вакцина приходит регулярно.

«Тем, кто переболел более чем полгода назад, нужно сделать анализ на антитела. Если они пропали или сильно снизились, то тоже нужно прививаться. Никаких значимых побочных эффектов от вакцины нет, у некоторых только повышалась температура на один день и был озноб, боль в руке. По сравнению с ковидом, который даже после легкой формы может иметь последствия, это незначительно», - добавила Черногорова.

В Подольске работают четыре прививочных пункта: в Подольской районной больнице, взрослой поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2. Записаться на прививку можно через единый региональный колл-центр: 8(800)550-50-30, через портал государственных услуг Московской области, по короткому номеру 122, через регистратуру поликлиники или больницы или придя лично в медучреждение.