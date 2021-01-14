РИАМО - 14 янв. В новой Москве возведут детско-взрослую поликлинику на 110 посещений в смену, поликлиника с постом скорой помощи появится в поселке Марушкино поселения Марушкинское, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

«Фасады облицуют объемными панелями из фибробетона белого цвета, также разместят логотип московских поликлиник и украсят здание светящимися вывесками, которые помогут посетителям лучше ориентироваться», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что поликлиника получит выразительный силуэт за счет объемно-планировочных решений, а общая площадь строения составит около 3 тысяч квадратных метров.

Поликлинику построят по индивидуальному проекту. Так, на первом этаже запроектированы детское и взрослое отделения. Здесь же будет располагаться станция скорой помощи. Второй этаж предусмотрен под взрослое отделение.

Посетители детского и взрослого отделений, а также пациенты скорой помощи не будут пересекаться, что добавит безопасность и удобства.