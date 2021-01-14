На Крещение в Подмосковье оборудуют 220 купелей на открытых водоемах, прудах, при храмах, церквях, соборах и у святых источников.

Работу автобусных маршрутов к местам купания на Крещение продлят до 2 часов ночи. Интервал движения автобусов с 22:00 до 02:00 сократят, он составит не более 20 минут. Дороги к купелям дополнительно очистят. Также будет организовано около 10 тысяч парковочных мест.

Адреса расположения оборудованных для крещенских купаний купелей смотрите на карте РИАМО.