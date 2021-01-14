РИАМО - 14 янв. Эксперты оценили доступность вакцинации от коронавируса в российских регионах, высокая доступность отмечена в пяти субъектах РФ, в число которых вошло Подмосковье, пишет в четверг газета «Ведомости».

В топ-5 также вошли Москва, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ и Чукотка.

«Эксперты разделили регионы на шесть групп по статистике доступности массовой вакцинации в регионах (без учета медиков, педагогов и военных, которых вакцинируют по всем регионам). Высокая доступность вакцинирования в декабре была там, где нет сведений о сбоях, вакцинация идет почти с начала декабря и для всех желающих», — говорится в статье.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов (эксперты фонда проводили исследование) отметил, что средняя доступность вакцинации отмечается там, где были сбои или где число пунктов вакцинации ограничено. Низкий уровень отмечен там, где о массовой вакцинации объявили недавно.

Средний уровень отметили в Санкт-Петербурге, Кемеровской, Курганской, Белгородской областях, Алтайском крае. Низкая доступность - в Челябинской, Омской, Новгородской областях, Пермском крае, Чувашии, Коми, Хакасии.

Эксперты отметили, что власти достигли успеха в преодолении репутационного кризиса российской вакцины, предотвратили ажиотажный спрос в первые дни, предотвратили проявления недовольства неравномерностью доступа между разными регионами, нет эксцессов по итогам первых недель вакцинирования. В числе трудностей остаются неравномерность доступа к вакцине для жителей на некоторых территориях, низкие темпы вакцинации, зависимость объема полученной вакцины от лоббистских способностей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что со следующей недели в стране начинается массовая вакцинация населения от Covid-19, привиться смогут все россияне.

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Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.