РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 янв. Высота снежного покрова после снегопада в подмосковном Красногорске местами достигает 14 сантиметров, сообщил замглавы администрации округа по развитию территорий Евгений Владимирский.

«По метеорологическим данным, высота уплотненного снежного покрова - 3 сантиметра. Высота видимого покрова рыхлого снега достигает 14 сантиметров», - сказал Владимирский.

В ночь на четверг в Подмосковье прошел мощный снегопад. Выпало около пятой части месячной нормы осадков для января.