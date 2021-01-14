РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 янв. Сотрудники коммунальных служб в Королеве переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

На городских улицах около 500 человек и свыше 100 единиц техники ликвидируют последствия снегопада.

«В период снегопадов городские коммунальные службы, по поручению главы города Александра Ходырева, переходят на усиленный режим работы», - говорится в сообщении.

Особое внимание при уборке уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, а также дорожным участкам с интенсивным движением, эстакадам, маршрутам движения общественного транспорта и подъездам к социально значимым объектам. Уборка ведется как с помощью техники, так и вручную.

Работа проводится силами всех управляющих компаний города, а также предприятий «Горзеленхоз» и «Автобытдор».

Губернатор Московской области в четверг призвал жителей Подмосковья пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. В целях безопасности лучше отказаться от поездок на машине. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад, который начался ночью, может продлиться еще сутки.