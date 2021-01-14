РИАМО - 14 янв. За последние сутки в столице выявили 5893 новых случая заражения коронавирусом, сообщает московский оперштаб.

За все время пандемии в мегаполисе выявили 877 428 случаев инфицирвоания Covid-19.

В оперштабе напомнили, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача.

Текстовая трансляция

14 ЯНВАРЯ

- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.

- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений.

- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.

- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.