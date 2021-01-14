РИАМО - 14 янв. За последние сутки в столице выявили 5893 новых случая заражения коронавирусом, сообщает московский оперштаб.
За все время пандемии в мегаполисе выявили 877 428 случаев инфицирвоания Covid-19.
В оперштабе напомнили, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача.
Текстовая трансляция
14 ЯНВАРЯ
- В ВОЗ предположили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. К росту заболеваемости привели морозы, скопление людей внутри помещений и циркулирующие новые штаммы коронавируса.
- Число пунктов вакцинации от Covid‑19 в Москве увеличилось до 100. Количество категорий людей, которые могут привиться, также выросло.
- Собянин рассказал, когда в Москве могут смягчить антиковидные ограничения.
- Вузы и колледжи Москвы не вернутся к очной работе до 21 января.
- Все школьники Москвы возвращаются к очному обучению с 18 января. Транспортные карты школьников разблокируют, и учащиеся вновь смогут пользоваться ими для проезда на общественном транспорте.
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