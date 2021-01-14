РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 янв. Сотрудники ГИБДД в Королеве призвали водителей к осторожности и соблюдению скоростного режима из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.
В Москве и Подмосковье ночью прошел сильный снегопад. Кроме того, наблюдается значительное снижение температуры воздуха, образование гололедицы.
Автоинспекторы рекомендуют не забывать проводить осмотр своих транспортных средств перед поездкой, так как при низком температурном режиме возможны проблемы в работе аккумуляторов, световых приборов, электрики и давлении шин, что может привести к возникновению аварийной ситуации.
Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.
«В случае, если участники дорожного движения попадут в ДТП или иную нештатную ситуацию, им придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях звоните в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый номер 112», - заключил Адамов.
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