РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 янв. Сотрудники ГИБДД в Королеве призвали водителей к осторожности и соблюдению скоростного режима из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В Москве и Подмосковье ночью прошел сильный снегопад. Кроме того, наблюдается значительное снижение температуры воздуха, образование гололедицы.

«В связи с данными погодными условиями Госавтоинспекция призывает всех водителей обеспечить безопасность пассажиров, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями», - сказал Адамов.

Автоинспекторы рекомендуют не забывать проводить осмотр своих транспортных средств перед поездкой, так как при низком температурном режиме возможны проблемы в работе аккумуляторов, световых приборов, электрики и давлении шин, что может привести к возникновению аварийной ситуации.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

«В случае, если участники дорожного движения попадут в ДТП или иную нештатную ситуацию, им придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях звоните в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый номер 112», - заключил Адамов.