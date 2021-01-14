РИАМО - 14 янв. Сейчас перед школами стоит задача дать прикладное IT-образование, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В четверг Воробьев проводит встречу со школьниками и директорами школ в режиме онлайн.
Он добавил, что важно взаимодействовать с IT-компаниями, чтобы они помогали ребятам получать дополнительные навыки.
«Все флагманы IT-индустрии имеют свои пожелания в части обучения даже в школе. И нам неплохо было бы провести конференцию с участием наших педагогов для того, чтобы еще раз расставить акценты, что именно сейчас в информатике, программировании сейчас востребовано», - добавил Воробьев.
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