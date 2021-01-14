РИАМО - 14 янв. Сейчас перед школами стоит задача дать прикладное IT-образование, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг Воробьев проводит встречу со школьниками и директорами школ в режиме онлайн.

«У нас четверть ВРП (валового регионального продукта - ред.) - это торговля. Сегодня вы все прекрасно видите, насколько стремительно смещается (все - ред.) в IT, в интернет-торговлю. <...> Огромный спрос на специалистов по программированию», - сказал Воробьев.

Он добавил, что важно взаимодействовать с IT-компаниями, чтобы они помогали ребятам получать дополнительные навыки.

«Все флагманы IT-индустрии имеют свои пожелания в части обучения даже в школе. И нам неплохо было бы провести конференцию с участием наших педагогов для того, чтобы еще раз расставить акценты, что именно сейчас в информатике, программировании сейчас востребовано», - добавил Воробьев.