РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. В связи с ухудшением погодных условий водителей подмосковных Люберец попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В связи с ухудшением погодных условий отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» обращается к водителям транспортных средств с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости и воспользоваться общественным транспортом», - говорится в сообщении.

В случае, если выезд все-таки необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля и в пути строго соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности.

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье прошел мощный снегопад, во время которого в регионе выпало около пятой части от нормы осадков для января.