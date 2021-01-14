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РИАМО
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Александр Манзюк
После мощного снегопада, прошедшего минувшей ночью, столичные улицы и трассы оказались завалены снегом.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Высота снежного покрова в столице после мощного ночного снегопада достигла 34 сантиметров,
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РИАМО
,
Александр Манзюк
В Москве коммунальные службы активно ведут уборку снега после мощного снегопада, выведено порядка 10 тысяч единиц техники.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Службы города были мобилизованы на регламентную работу, которая определена в такие периоды. Прометание, уборка снега и обработка улиц проводилась в 2 часа ночи, 5 часов и в 10 часов утра.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Особое внимание уделят и сейчас ведутся работы по очистке пешеходно-тропиночной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подъездов и подходов к медицинским учреждениям и транспортным объектам.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: последствия сильного снегопадав Москве
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РИАМО
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Александр Манзюк
Также ведется очистка подходов к подземным и надземным переходам, очищаются крыши.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Более 60 тысяч человек задействовано в работе, связанной с зачисткой города от снежных масс.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Власти столицы призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий сильного снегопада в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий сильного снегопада в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ликвидация последствий сильного снегопада в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия сильного снегопадав Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия сильного снегопадав Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия сильного снегопадав Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия сильного снегопадав Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия сильного снегопадав Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия сильного снегопадав Москве
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