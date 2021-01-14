РИАМО - 14 янв. Девять человек пострадали в результате пожара, произошедшем утром 13 января в квартире многоэтажки на улице Гурьева в городском округе Раменский, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о возгорании в квартире поступило на пульт дежурного в 10:35 от очевидца.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-42 в 10:45 наблюдалось открытое горение в квартире на 4 этаже», – говорится в сообщении.

Ранг пожара «1-БИС» объявили в 10:59. В 11:07 произошла локализация пожара на площади 18 квадратных метров. В 11:12 было ликвидировано открытое горение. Пожар ликвидировали в 11:57.

Погибших при пожаре нет. Эвакуировано 20 человек. После того, как данные сверили с Территориальным центром медицины катастроф было установлено, что пострадавшими стали девять человек, из которых госпитализировали пять человек, включая трех детей.

В тушении пожара участвовали 52 человека и 15 единиц техники.