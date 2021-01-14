РИАМО - 14 янв. Госавтоинспекция Москвы призвала участников дорожного движения быть максимально внимательными на зимней дороге в связи с прошедшим снегопадом, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В ночь на четверг на столицу обрушился снегопад. Заряды снега будут накрывать Москву до 15-16 часов дня. Коммунальные службы мобилизованы для проведения уборки улично-дорожной сети.

«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», - говорится в сообщении.

Водителей просят со всей серьезностью отнестись к этим требованиям и помнить о том, что безопасность на дорогах зависит не только от своевременных действий коммунальных и экстренных служб города, но и от ответственности водителей и их правильных действий.

Общая загруженность дорог оценивается в 7 из 10 баллов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».