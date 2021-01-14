РИАМО - 14 янв. В школах Подмосковья должны быть внедрены все самые последние технологии, методики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я ставлю задачу министру (образования Московской области Ирине Каклюгиной – ред.), а она у нас человек-новатор, чтобы внедрялись все самые современные методики, чтобы контроль, сопровождение за образованием было не раз в году по итогам выпускных экзаменов, а систематически», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что в этом году в Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию 39 школ. Подмосковье находится в лидерах по качеству среднего образования.

Школы и детские сады Московской области возобновили очное обучение 11 января.

В подмосковных школах соблюдают все антиковидные правила.