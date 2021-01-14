РИАМО - 14 янв. Высота снежного покрова в столице после мощного ночного снегопада достигла 34 сантиметров, а в Подмосоквье – 35 сантиметров, что превышает средние многолетние значения, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Высота снежного покрова в городе составила: на ВДНХ – 34 сантиметра, в Тушине и МГУ – 32 сантиметра, на Балчуге – 30 сантиметров, что превышает средние многолетние значения. По области самый высокий снег лежит в Волоколамске, 35 сантиметров», - говорится в сообщении.

В мегаполисе за 12 часов выпало 5-11 миллиметров осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 10 миллиметров. Такие значения составляют около 23% месячной нормы. Днем снегопад может продолжится и выпадет еще до трех сантиметров снега.

Прошедшая ночь оказалась также и самой холодной с начала зимы. Температура воздуха на ВДНХ упала до минус 14,3 градуса.