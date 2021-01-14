РИАМО - 14 янв. В этом году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 39 новых школ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В четверг Воробьев проводит встречу со школьниками и директорами школ в режиме онлайн.
«В прошлом году мы ввели 32 школы, на этот год у нас план - 39 новых школ. Задача очень важная - школы строить, но не менее важная, ключевая задача – это качество образования», - сказал Воробьев.
Он добавил, что Московская область находится в лидерах по качеству среднего образования.
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