РИАМО - 14 янв. В Москве коммунальные службы активно ведут уборку снега после мощного снегопада, выведено порядка 10 тысяч единиц техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Минувшей ночью в Московском регионе выпало около пятой части месячной нормы осадков. В четверг в столице ожидается метель и до минус 14 градусов.
Он отметил, что в субботу и воскресенье ожидается дальнейшее понижение температур воздуха до минус 25 - минус 20 градусов в ночное время, до минус 18 - 13 в дневное время. Сейчас также продолжает идти снег, за восемь часов с полуночи выпало 9 сантиметров, а в отдельных местах до 10 сантиметров.
Службы города были мобилизованы на регламентную работу, которая определена в такие периоды. Прометание, уборка снега и обработка улиц проводилась в 2 часа ночи, 5 часов и в 10 часов утра.
Также ведется очистка подходов к подземным и надземным переходам, очищаются крыши. Более 60 тысяч человек задействовано в работе, связанной с зачисткой города от снежных масс.
Чиновник призвал автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и отметил, что общественный транспорт работает в соответствии с графиком, сбоев в движении транспорта нет.
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