РИАМО - 14 янв. В Москве коммунальные службы активно ведут уборку снега после мощного снегопада, выведено порядка 10 тысяч единиц техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Минувшей ночью в Московском регионе выпало около пятой части месячной нормы осадков. В четверг в столице ожидается метель и до минус 14 градусов.

«О тех погодных условиях, которые на сегодняшний день есть, все предприятия и организации города, включая и коммунальные службы, были заранее оповещены. Мы знали о прогнозе, о том, что наступает период понижения температур», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в субботу и воскресенье ожидается дальнейшее понижение температур воздуха до минус 25 - минус 20 градусов в ночное время, до минус 18 - 13 в дневное время. Сейчас также продолжает идти снег, за восемь часов с полуночи выпало 9 сантиметров, а в отдельных местах до 10 сантиметров.

Службы города были мобилизованы на регламентную работу, которая определена в такие периоды. Прометание, уборка снега и обработка улиц проводилась в 2 часа ночи, 5 часов и в 10 часов утра.

«Учитывая то, что заряд снега будет накрывать Москву до 15-16 часов, в 14:00 будет очередная повсеместная обработка. Особое внимание уделят и сейчас ведутся работы по очистке пешеходно-тропиночной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подъездов и подходов к медицинским учреждениям и транспортным объектам», - добавил Бирюков.

Также ведется очистка подходов к подземным и надземным переходам, очищаются крыши. Более 60 тысяч человек задействовано в работе, связанной с зачисткой города от снежных масс.

Чиновник призвал автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и отметил, что общественный транспорт работает в соответствии с графиком, сбоев в движении транспорта нет.