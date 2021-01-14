РИАМО - 14 янв. Из-за сильного снегопада Парящий мост в столичном парке «Зарядье» убирается в круглосуточном режиме, при этом на объекте нельзя задействовать тяжелую технику, сообщил журналистам начальник участка ГБУ «Гормост-Юг» Николай Курбатов.

«Ночью начался снегопад. С ночи к уборке снега на Парящем мосту приступили восемь человек. Мост убирается в круглосуточном режиме, уборка продолжается и сейчас. После завершается снегопада, объект будет полностью очищен за восемь часов», - сказал Курбатов.

Он добавил, что уборочные работы отличаются от обычных тем, что на мосту нельзя использовать тяжелую технику. Объект убирается вручную и только пластиковыми инструментами, чтобы сохранить покрытие моста.​