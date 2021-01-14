РИАМО - 14 янв. Свыше 300 человек и более 40 единиц спецтехники ликвидируют последствия ночного снегопада в подмосковном Реутове, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.

«На борьбу с последствиями снегопада, который может продлиться еще сутки, сегодня в Реутове вышли 306 дворников и 30 единиц техники. Они убрали почти 300 тысяч квадратных метров территорий дворов, тротуаров и порядка 600 тысяч квадратных метров общественных пространств. Еще 12 единиц техники и 20 рабочих задействованы на уборке автодорог», - сказал Каторов.

Глава Реутова отметил, что ситуация со снегоуборкой находится на особом контроле муниципальных властей, и попросил жителей лично сообщать о местах в городе, требующих особого внимания.

«Также прошу наших автолюбителей ограничить свои поездки в сложных дорожных условиях, а автомобили парковать в местах, не мешающих проезду снегоуборочной техники», - добавил Каторов.