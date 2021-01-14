РИАМО - 14 янв. После снегопада, который прошел минувшей ночью и продолжился утром, аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы воздушной гавани.

«(Действует - ред.) штатный режим», - сказал собеседник агентства.

Утром в четверг в Шереметьеве пять рейсов было задержано и два отменено.

Минувшей ночью в Московском регионе выпало около пятой части месячной нормы осадков. В четверг в столице ожидается метель и до минус 14 градусов.