РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 янв. Более 100 единиц техники и почти 500 рабочих привлечено для уборки улиц в Королеве от последствий снегопада, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье прошел мощный снегопад, во время которого в регионе выпало около пятой части от нормы осадков для января.

«В Королеве для уборки улиц привлечено 107 единиц техники и 491 человек. От снега расчищаются дворовые территории, дороги и городские улицы», - сказала собеседница агентства.

Уборка проводится силами управляющих компаний, предприятий «Автобытдор» и «Горзеленхозстрой».