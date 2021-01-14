РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров проверил ход строительства многоквартирного ЖК на проспекте Астрахова, в частности исполнение инвестиционных обязательств по возведению детского сада на 180 мест, сообщается на сайте администрации горокруга.

Застройщиком объекта выступает ООО «Лидер-М», которое по инвестиционному договору должно построить в микрорайоне 17А здание дошкольного учреждения на 180 мест и школу на 625 мест.

«Виктор Азаров дал поручение составить график работ с конкретными сроками. За неисполнение обязательств по инвестиционному контракту администрация округа подала на застройщика в суд. В январе состоится судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о достройке здания детского сада или изыскания у застройщика средств, чтобы довести дело до конца самостоятельно», - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации округа Михаил Годин отметил, что почти полностью выполнен фасад здания, внутри ведутся отделочные работы, но их темпы очень низкие. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз. Сначала это был 2018 год, потом по решению суда декабрь 2019 года. Строительство сильно затянулось.

«В целом степень готовности здания составляет 65%. Для того, чтобы дети пошли в детский сад в сентябре, мы должны получить законченный объект не позднее конца мая, чтобы успеть оформить все правоустанавливающие документы и получить лицензию на образовательную деятельность», – сказал Годин.