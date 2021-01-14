РИАМО – 14 янв. Минстрой РФ подготовил законопроект, направленный на усиление контроля за сдачей жилья в аренду, документ планируют внести в Госдуму в конце 2021 года, пишет в четверг газета «Известия».

«Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов», — сообщили в финансовом институте развития в жилищной сфере «Дом.РФ».

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья. Такая мера позволит повысить прозрачность в этой сфере и вести учет числа заключаемых договоров аренды.

Также законопроектом предполагается упрощение процесса начисления и уплаты налогов для собственника, что поможет вывести арендное жилье из «серой зоны». Таким образом, увеличится объем поступаемых в российский бюджет налогов.

Газета отмечает, что сейчас порядка 80-90% арендного рынка жилья в России находится в «серой зоне».​​